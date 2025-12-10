Premio Nobel de la paz 2025: María Corina Machado estará en Oslo aunque no llegue a ceremonia

ACTUALIZACIÓN

María Corina Machado llegará a Oslo, aseguró el Instituto Nobel sin precisar cuándo se la espera en la capital noruega: "La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo", se lee en un comunicado.

El Instituto Nobel añadió que aunque no llegue a la ceremonia "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo".

La ubicación de la líder opositora es un misterio, sin embargo su familia ya se encuentra en Noruega, entre ellos su hija Ana Corina Sisa, que se encargará de recoger el premio en su lugar.

NOTA ORIGINAL

La ausencia de María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, marcó una jornada cargada de simbolismo y tensión política en Noruega. Mientras su familia subió al escenario en representación suya, el mundo miró con atención la ceremonia que premió la lucha democrática venezolana en un contexto de represión y censura.

MOMENTO EMOTIVO Y DE GRAN SIMBOLISMO

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó a la televisión pública noruega NRK que Machado “no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo”, donde se celebró la ceremonia este miércoles. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa fue la encargada de recoger el premio y pronunciar el discurso de aceptación, en lo que se convirtió en un momento de profunda carga emocional.

La ausencia de la líder opositora fue precedida por días de incertidumbre. El Instituto Nobel había pospuesto primero la rueda de prensa de Machado y posteriormente la canceló. La opositora había comunicado su intención de viajar a Oslo, lo que habría significado su primera aparición pública desde enero de 2025.

APOYO FAMILIAR E INTERNACIONAL

En declaraciones a medios internacionales, Corina Parisca, madre de Machado, aseguró que su hija “no defraudará” a los venezolanos, destacando que su espíritu está presente a través de su familia. “Ella está tan bien representada por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que espera esto y más. Y ella lo dará”, afirmó visiblemente emocionada.

La entrega del Nobel también congregó a figuras políticas latinoamericanas que respaldan la causa democrática venezolana. Entre ellos, los presidentes Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), además del opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde 2024. Todos fueron recibidos por el rey Harald V de Noruega y sostuvieron reuniones con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, tras la ceremonia.

LISTA DE NOBEL AUSESNTES

El caso de María Corina Machado se une a una larga lista de galardonados con el Premio Nobel de la Paz que no pudieron asistir a la entrega. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo, encarcelado, fue homenajeado con una silla vacía; en 2022, el activista bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa; y en 2023, los hijos de la iraní Narges Mohammadi recogieron el premio en su nombre.

Esta vez, fue una hija venezolana quien levantó el galardón por su madre, recordando al mundo que la lucha por la libertad no necesita presencia física para hacerse sentir.