Argentina: allanan la AFA y 17 clubes por investigación de lavado de dinero

La justicia argentina ordenó un amplio operativo que incluyó 33 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Superliga y 17 clubes de distintas categorías, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, como parte de la causa que involucra a la financiera dirigida por el empresario Ariel Vallejos.

Entre los clubes alcanzados por los operativos figuran instituciones de Primera División como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central. También se registraron sedes del Ascenso, entre ellas Deportivo Morón, Victoriano Arenas, Dock Sud, Temperley, Acassuso, Los Andes, Excursionistas, Defensores de Glew, Brown de Adrogué y Deportivo Armenio. La investigación incluso llegó al predio de entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza, conocido como Lionel Messi.

La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por posibles maniobras de lavado dentro de Sur Finanzas, que actualmente auspicia a Racing y en 2023 patrocinó a Platense. Según la investigación, la empresa habría tenido relaciones comerciales con todos los clubes allanados, además de ser auspiciante oficial de diversos torneos de Primera División en los últimos años. La fiscal Cecilia Incardona, a cargo del caso, solicitó levantar el secreto fiscal de los clubes para profundizar las pesquisas.

RACING SE PRONUNCIA

Ante la repercusión del operativo, Racing publicó un comunicado aclarando que su vínculo con Sur Finanzas es únicamente un contrato de publicidad que finaliza el 31 de diciembre y que la empresa mantiene deudas pendientes con el club. Excursionistas emitió un mensaje similar, asegurando que no posee ningún tipo de relación societaria ni financiera con la firma. Paralelamente, otra causa relacionada —originada por una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió— investiga movimientos financieros de Real Central, empresa asociada a dirigentes de la AFA como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.