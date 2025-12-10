Aviones F-18 de Estados Unidos ingresaron a espacio aéreo de Venezuela durante 40 minutos

El sobrevuelo ocurrió en el Golfo de Venezuela y fue seguido en tiempo real por miles de usuarios. El hecho se dio en plena escalada de presencia militar estadounidense en el Caribe.

En medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron este martes al espacio aéreo de Venezuela y sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante al menos 40 minutos, según informó el diario Miami Herald. Los cazas, que volaban en formación, se ubicaron a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, una zona estratégica por su cercanía a reservas petroleras y refinerías clave.

De acuerdo con el medio, miles de usuarios siguieron la trayectoria de los F-18 a través de plataformas como FlightRadar24, donde se observó un patrón en forma de lazo sobre el golfo. Los aviones se mantuvieron a una altitud aproximada de 25 000 pies antes de dirigirse hacia el norte y abandonar el área. La ruta cubrió sectores entre los estados Zulia y Falcón, ambos de gran relevancia económica para el régimen de Nicolás Maduro.

El incidente ocurre en un contexto de incremento de la actividad militar estadounidense en el Caribe, con el portaaviones USS Gerald R. Ford operando en la zona como parte de la Operación Lanza del Sur. Esta misión contempla el despliegue de entre 15 000 y 16 000 efectivos, que según Washington buscan combatir el narcotráfico, mientras que Caracas lo interpreta como una posible antesala a acciones más agresivas. Ante este panorama, Venezuela ha activado alertas militares y reforzado la vigilancia con sus sistemas de defensa aérea, entre ellos baterías rusas S-300VM.

CLIMA DE TENSIÓN

Días antes de este incidente, la Fuerza Aérea Venezolana reportó la interceptación de una aeronave no identificada en el estado Apure, que volaba sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado. La aeronave fue obligada a aterrizar por tres F-16 venezolanos, reflejando el clima de tensión que se vive en la región. Las autoridades de Caracas no se han pronunciado aún sobre el presunto ingreso de los F-18 estadounidenses.