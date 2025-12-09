Donald Trump advierte a Maduro: "Sus días están contados"

Donald Trump intensifica la presión sobre Nicolás Maduro con declaraciones contundentes y un despliegue militar masivo en el Caribe, el mayor desde la crisis de los misiles de Cuba. En una entrevista con el medo Político, el mandatario estadounidense aseguró que los días del dictador “están contados” y no descartó una intervención terrestre en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos confirmó que, tras el fracaso de una conversación telefónica con Maduro, trasladó las acciones contra el narcotráfico del mar al territorio continental. Además, subrayó que busca que el pueblo venezolano sea tratado justamente, haciendo referencia a la comunidad venezolana que reside en EE. UU.

El despliegue militar, denominado Lanza del Sur, incluye al portaaviones Gerald Ford, destructores, un crucero, un submarino de propulsión nuclear, aeronaves de vigilancia, cazas en Puerto Rico y 15 mil efectivos entre marines y tropas adicionales que arribaron en las playas de Puerto Rico.

EXTENSIÓN DE LA OFENSIVA

Trump también dejó abierta la posibilidad de extender las operaciones contra el narcotráfico a Colombia y México. Según indicó, “ya se han realizado ataques cinéticos” muy cerca de las costas colombianas y del Pacífico mexicano.