Al menos 20 muertos y 15 heridos deja voraz incendio en un edificio residencial de Indonesia

Esta madrugada, al menos 20 muertos y 15 heridos, varios de ellos graves, dejó un incendio que se propagó rápidamente en un edificio de siete plantas de la ciudad de Yakarta, en Indonesia.

Los bomberos indicaron que un cortocircuito podría haber causado el siniestro. Dijeron también que el número de fallecidos podría aumentar pues las labores de remoción de escombros continúan.

SUPERVIVIENTES

Los hombres de rojo inspeccionaron la cuarta y quinta planta del edificio, que alberga varios comercios, pero todavía no han podido revisar la sexta o séptima planta debido a la densidad del humo.

Además del lanzamiento de agua, los bomberos emplean grúas y han roto varias paredes para acelerar los trabajos de extinción del fuego, que a veces se reaviva y perjudica el rescate de supervivientes.