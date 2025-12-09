Presidente ucraniano se reúne con el papa León XIV antes de dar una respuesta al plan de paz de EEUU

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió hoy con León XIV en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, en Italia, tras haberse comprometido a dar una respuesta a Estados Unidos sobre su plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

El mandatario, en la víspera, mantuvo reuniones con dirigentes y mandatarios europeos en Londres y Bruselas, en medio de las presiones de su homólogo Donald Trump para pactar un plan de paz, que Zelenski dijo estar revisando minuciosamente con sus asesores.

El plan de Washington, que tenía 28 puntos, quedó en 20 después de reuniones entre representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana. "Mañana (hoy martes) por la noche haremos lo posible por dar una respuesta", indicó Zelenski.

LEGISLACIÓN UCRANIANA

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera importantes territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba definitivamente la puerta al deseo del gobierno de Kiev de unirse a la OTAN, algo que Zelenski cuestiona.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana que es muy clara, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró.