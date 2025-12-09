Premio Nobel: Hijo de María Corina Machado llega a Oslo y confiesa no saber dónde está su madre

La capital noruega vive horas de incertidumbre y expectativa. A menos de un día de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, el hijo de María Corina Machado, líder opositora venezolana reconocida por su lucha democrática frente al régimen de Nicolás Maduro, aseguró desconocer el paradero de su madre. Las declaraciones avivan el misterio sobre si la dirigente logrará llegar a Oslo para recibir personalmente el galardón.

ENTRE EL ORGULLO Y EL SILENCIO

En declaraciones a la agencia Reuters, Ricardo Machado expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso” por el reconocimiento a su madre, pero evitó ofrecer detalles sobre su ubicación o su posible llegada a Noruega. “No quiero hacer declaraciones, por favor”, insistió ante los medios, luego de ser visto en las inmediaciones del Parlamento noruego y el Grand Hotel, puntos habituales para los invitados del Nobel.

La conferencia de prensa que María Corina tenía prevista este martes en el Instituto Nobel de Oslo fue suspendida sin explicación. El portavoz de la institución, Erik Aasheim, señaló que la organización mantiene “total hermetismo” y que cualquier reprogramación se comunicará con un mínimo de dos horas de antelación.

PREMIO NOBEL EN MEDIO DE TENSIÓN POLÍTICA

María Corina Machado, de 58 años, permanece en la clandestinidad desde enero de 2024, tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador de un tercer mandato. Desde entonces, su paradero ha sido un secreto de Estado. Las restricciones aéreas en Venezuela, sumadas a las advertencias de seguridad por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, complican aún más su eventual salida del país.

En Oslo ya se encuentran varios miembros de su familia —entre ellos su madre, Corina Parisca, su hermana Clara Machado, y su hija Ana Corina Sosa Machado—, además de líderes latinoamericanos como Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), quienes han confirmado su asistencia a la ceremonia del miércoles. El evento, que se desarrollará en el Ayuntamiento de Oslo, entregará a los galardonados una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares como reconocimiento a su contribución a la paz y los derechos humanos.