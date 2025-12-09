Trump advierte a Maduro una posible intervención militar en Venezuela

En medio de una creciente tensión geopolítica en el continente, el presidente Donald Trump reavivó el debate sobre la crisis venezolana al afirmar que “Nicolás Maduro tiene los días contados”, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Las declaraciones, ofrecidas a Politico, coinciden con el avance de la operación “Lanza del Sur”, un amplio dispositivo del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

POSIBLE "ACCIÓN DIRECTA" CONTRA VENEZUELA

Durante la entrevista, Trump evitó confirmar el envío de tropas terrestres, alegando que se trata de “una estrategia militar” sobre la que no puede revelar detalles. Sin embargo, sus declaraciones fueron interpretadas como una advertencia al régimen chavista. “Buscamos que el pueblo venezolano reciba un buen trato”, dijo, en alusión a su relación con la diáspora venezolana radicada en Florida.

El mandatario aseguró además que el gobierno de Maduro ha permitido la salida de personas con antecedentes criminales y nexos con el narcotráfico hacia Estados Unidos, vinculando al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles con redes de migración ilegal. También aprovechó para criticar a la gestión de Joe Biden, a la que responsabilizó de haber heredado “un sistema fronterizo debilitado”.

“LANZA DEL SUR”: OPERACIÓN MILITAR CON 15 MIL EFECTIVOS

La advertencia de Trump se da en el contexto de la operación “Lanza del Sur”, lanzada oficialmente el 13 de noviembre de 2025 con el objetivo de combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo en el hemisferio occidental. La misión incluye al portaaviones USS Gerald Ford, destructores, submarinos y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón, con la participación de más de 15 mil militares, entre ellos 4 mil marines.

El despliegue ha sido calificado por el régimen venezolano como una “escalada guerrerista”. Caracas anunció la movilización de 200 mil militares para reforzar su defensa y advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas utilizadas por las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, el Pentágono confirmó varias intercepciones de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe, lo que ha incrementado la tensión diplomática en la región.