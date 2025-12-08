Unión Europea aprueba reforzar controles migratorios con centros de retorno fuera del bloque

Los países miembros acordaron nuevas medidas para agilizar la expulsión de solicitantes de asilo rechazados, con centros en terceros países y sanciones más estrictas.

Los países miembros de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo para reforzar las políticas migratorias, estableciendo la posibilidad de crear “centros de retornos” fuera del bloque para aquellos solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean denegadas. La medida busca acelerar el procesamiento de los expedientes y reducir la presión sobre los sistemas de acogida europeos.

Subtítulo SEO: Lista de países seguros y novedades en el concepto de tercer país seguro

El acuerdo incluye un reglamento que amplía el concepto de “tercer país seguro”, eliminando la obligación de que exista un vínculo previo entre el solicitante y el país al que podría ser devuelto. Además, se aprobó la primera lista de países considerados seguros, que suma a Marruecos y Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como los candidatos a la adhesión a la UE, con ciertas excepciones en caso de conflictos armados.

No todos los Estados respaldaron la iniciativa. España, Francia y Portugal se mostraron en contra del reglamento sobre el tercer país seguro, criticando la falta de obligación de notificar a otros miembros sobre acuerdos bilaterales y la posible financiación comunitaria de estos convenios. En contraste, Alemania defendió la propuesta como un marco pragmático que respeta las obligaciones internacionales.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las medidas, advirtiendo que podrían poner en riesgo a los migrantes y vulnerar derechos fundamentales. Silvia Carta, de la ONG PICUM, señaló que “en lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”. La normativa aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.