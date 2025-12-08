Papa León XIV llama a "transformar el mundo" en la fiesta de la Inmaculada Concepción

El Pontífice destacó que el ejemplo de María inspira a los fieles a asumir su misión cotidiana dentro de la Iglesia.

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa León XIV presidió el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde reflexionó sobre el significado espiritual de esta festividad y su relación con la vida de fe. El Pontífice recordó que María recibió “un corazón totalmente puro” y que su respuesta libre al anuncio del Ángel es un ejemplo para los creyentes que buscan vivir su vocación cristiana día a día.

El “sí” de María como impulso para la vocación bautismal

El Papa destacó la actitud confiada de la Virgen, citando el saludo del mensajero celestial: “Alégrate, llena de gracia: el Señor está contigo”, y la respuesta decidida de María: “He aquí la sierva del Señor: hágase en mí según tu palabra”. Apoyándose en San Agustín, recordó que “María creyó y en ella se cumplió lo que creyó”, insistiendo en que esta disponibilidad es un llamado a que los fieles también den su consentimiento generoso al plan que Dios tiene para cada uno.

León XIV trazó un vínculo entre la gracia concedida a María y el don recibido en el Bautismo. Explicó que al ser “lavados del pecado original”, los cristianos pasan a ser “hijos de Dios, su morada y templo del Espíritu Santo”. Por ello, subrayó que este sacramento hace posible una unión plena con Cristo: “El Bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a Él”.

El Pontífice concluyó su mensaje recordando que esta unión con Cristo impulsa la participación activa en la misión eclesial. Señaló que, así como la Virgen dio un “sí” decisivo, cada persona puede renovar el suyo con fidelidad cotidiana para “colaborar en la Iglesia, cada uno según su propia condición, en la transformación del mundo”.