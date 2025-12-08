Donald Trump desplaza del calendario el día dedicado a Martin Luther King Jr. e incorpora su propio cumpleaños

El Servicio de Parques Nacionales retira la exoneración del feriado que honra al mayor símbolo de la lucha contra el racismo y la reemplaza por el 14 de junio, fecha de nacimiento del mandatario.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) de Estados Unidos modificó su lista de fechas con ingreso libre y determinó que, en 2026, los visitantes podrán acceder sin costo a los parques nacionales el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Donald Trump y con la tradicional celebración del Día de la Bandera. Esta disposición reemplaza la gratuidad que antes se aplicaba en otras fechas, como el Día de Martin Luther King Jr., una figura ampliamente reconocida como símbolo de la lucha contra el racismo en el país.

Cambios en el calendario de días gratuitos para los parques nacionales

El nuevo esquema del NPS también retira a Juneteenth —incorporado como fecha libre en 2024— y elimina otros días con beneficios similares, entre ellos el inicio de la Semana de los Parques Nacionales y el Día Nacional de las Tierras Públicas. La decisión coincide con la orientación del actual Gobierno, que ha puesto en la mira iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). En esa línea, el propio Trump cuestionó recientemente el número de feriados en el calendario estadounidense por su impacto económico.

Además de la fecha dedicada al mandatario, se mantendrán como días gratuitos el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos en Guerra, tres jornadas durante el fin de semana del 4 de julio, el 110.º aniversario del NPS (25 de agosto), el Día de la Constitución (17 de septiembre) y el cumpleaños del expresidente Theodore Roosevelt (27 de octubre), recordado por su aporte clave a la expansión del sistema de parques. El Día de los Veteranos seguirá siendo una excepción de pago.

Sin embargo, la exoneración estará disponible únicamente para ciudadanos y residentes estadounidenses. Desde el 1 de enero de 2026, los visitantes internacionales deberán abonar la tarifa regular más un recargo de US$ 100 en 11 de los parques con mayor afluencia. Asimismo, el pase anual para no residentes tendrá un costo de US$ 250, más de tres veces los US$ 80 que continuarán pagando quienes viven en Estados Unidos.