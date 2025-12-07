Conmoción en Guatemala: alcalde fue asesinado a balazos cuando participada de un desfile navideño

Según primeras informaciones, Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, ubicado a 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, fue asesinado a balazos.

El ataque armado se registró anoche cuando el burgomaestre, junto a funcionarios de la comuna, participaba en un colorido desfile navideño, donde había carros alegóricos, personas disfrazadas, bailes típicos, etc.

LA DEFORESTACIÓN

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, manifestó mediante sus canales oficiales su "total repudio" por el homicidio del burgomaestre y se comprometió a detener a los responsables del asesinato.

Hasta el momento se desconoce los móviles del crimen, la policía maneja dos hipótesis sobre este caso; primero que sea por su constante lucha contra la deforestación, y la segunda, por problemas familiares.