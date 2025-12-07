Panamá se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela y acoger a "ciertas personas del régimen"

Panamá se ofreció como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro.

En una entrevista con la agencia EFE, el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, afirmó que su país podría “acoger a ciertas personas del régimen venezolano” de manera temporal para facilitar una solución.

"Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente (José Raúl) Mulino Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal", declaró Hoyos.

Contexto de tensiones y relaciones restablecidas

La oferta se produce en un contexto donde Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, movimiento que Caracas ha denunciado como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.

Cabe resaltar, que Panamá anunció en septiembre que restableció las relaciones consulares con Venezuela únicamente para temas migratorios, después de que el año pasado quedaran en suspenso.