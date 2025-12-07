Explota coche bomba frente a sede policial en México: ataque dejó tres muertos y siete heridos

Un ataque con coche bomba contra la sede de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en el estado mexicano de Michoacán, dejó tres muertos y siete heridos de consideración. El suceso se registró la tarde de ayer.

La fuerte explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles particulares, varios locales comerciales y entidades financieras, así como en una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

AUTODEFENSA

La Policía Comunitaria, que no es reconocida por las autoridades y es considerada como un grupo de autodefensa civil, surgió en 2014 para combatir las acciones del cartel de Los Caballeros Templarios contra los campesinos.

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana a la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina, para combatir la criminalidad y a los narcotraficantes.

POBLADORES

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico, las autoridades realizan constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Muchos pobladores trabajan para los narcos.

Recogen en el mar paquetes de cocaína que dejan lanchas que vienen de Colombia, Perú y Venezuela y los entregan a los narcotraficantes, que luego lo trasladan a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.