Venezuela advierte que sus Fuerzas Armadas están listas para responder a cualquier “agresión”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB dará una “respuesta contundente” ante cualquier amenaza, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra “más que preparada” para responder de manera “contundente” a cualquier actor que intente agredir la integridad del país. En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario sostuvo que el cuerpo castrense está unido y fortalecido “como nunca antes” bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro.

Padrino López recalcó que Venezuela se defenderá “cuando sea necesario” para preservar la soberanía nacional, en momentos en que Caracas se mantiene en alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. El Gobierno venezolano considera esta operación —justificada por Washington como parte de acciones contra el narcotráfico— como un intento de ejercer presión y promover un cambio de régimen.

En paralelo, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el país vive una “revolución pacífica, pero no desarmada” y recordó que el presidente Maduro ordenó hace meses una estrategia de “resistencia activa prolongada” combinada con una “ofensiva permanente”. Cabello exhortó a la población a mantenerse atenta, sin caer en la parálisis ni ceder ante presiones externas.

ARREMETE CONTRA EE.UU.

El dirigente oficialista denunció además que Venezuela ha enfrentado “cuatro meses intensos de amenazas”, acusando a Estados Unidos de aplicar “terrorismo psicológico” contra la FANB y la ciudadanía. Según Cabello, las presiones buscan generar miedo para debilitar al país. “No saben de qué estamos hechos”, afirmó, mientras el Gobierno sigue denunciando que el despliegue militar estadounidense constituye una “amenaza” a la estabilidad del país.