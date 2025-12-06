Papa León XIV dice que legado de mártires de Chimbote es "una llamada a la unidad y la misión" para la Iglesia

El papa León XIV envió un mensaje a la Iglesia en Chimbote, con motivo del décimo aniversario de la beatificación de los mártires Michał Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi. En su texto, el Pontífice manifestó su deseo de unirse "a la gratitud de la Iglesia en Perú, en Polonia, en Italia y en otros tantos lugares donde su recuerdo permanece como estímulo de fidelidad".

El Papa recordó que estos tres sacerdotes misioneros, dos frailes franciscanos polacos y un presbítero diocesano italiano, fueron asesinados en 1991 por odio a la fe tras decidir permanecer en sus comunidades durante un contexto de pobreza y violencia. "Compartieron la vida de sus comunidades, celebrando la Eucaristía y administrando los sacramentos, organizando la catequesis y sosteniendo la caridad", señaló.

Un llamado a la unidad y la misión

Francisco destacó que, a pesar de sus diferencias de origen, lengua y formación, su diversidad "no generó distancia; al contrario, se volvió un aporte" en el Perú. Subrayó que su testimonio es hoy "una llamada a la unidad y a la misión para la Iglesia universal", especialmente en un tiempo donde "con facilidad se cae en dicotomías o dialécticas estériles".

"La sangre de los mártires no se derramó al servicio de proyectos o ideas personales, sino como una única entrega de amor al Señor y a su pueblo", indicó el Papa. Exhortó a las comunidades que los acogieron a continuar la misión por la que dieron su vida, anunciar a Jesús, mantener la fe, servir a los más frágiles y mantener viva la esperanza.

No temer llamado del Señor

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes del Perú, Polonia, Italia y del mundo, el Pontífice los animó a que "¡No teman la llamada del Señor!". Los invitó a considerar con generosidad el sacerdocio, la vida consagrada o la misión ad gentes, y motivó a los obispos a sostener el ardor de los sacerdotes jóvenes y a socorrer a las Iglesias más necesitadas.