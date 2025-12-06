La líder opositora venezolana María Corina Machado viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, anunció este sábado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

La noticia pone fin a semanas de incertidumbre generadas por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y la preocupación por su seguridad. "Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Harpviken.

No obstante, precisó que los detalles de su viaje se manejarán de manera privada para proteger su integridad. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió.

Amenazas y contexto político

La asistencia de Machado a la ceremonia era objeto de grandes interrogantes, ya que en noviembre pasado el fiscal general de Venezuela declaró que sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir el galardón. La opositora de 58 años fue impedida de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el pasado 10 de octubre en reconocimiento a su lucha por una transición democrática en Venezuela. Al conocerse la noticia, dedicó el premio al presidente estadounidense Donald Trump, según lo anunciado por el mandatario republicano en una rueda de prensa en la Casa Blanca.