Matan a empresario peruano tras permanecer cuatro días secuestrado en Bolivia: no pagaron rescate

Era intensamente buscado. La policía boliviana halló sin vida la noche del jueves 4 de diciembre al empresario peruano Alexander Calle, en la comunidad La Enconada, departamento de Santa Cruz. Nuestro compatriota fue secuestrado el último domingo por sujetos encapuchados, que ingresaron a su casa.

Exigían un rescate de US$ 300.000, se conoció que la familia no llegó a pagar pues estaban en negociaciones. Se sospecha que los plagiarios decidieron asesinarlo pues la policía estaba por atraparlos. Calle Juárez presentaba signos de tortura y ocho heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

Aunque Alexander Calle no contaba con antecedentes delictivos, la policía boliviana analiza un posible vínculo con personas relacionadas con el narcotráfico, debido a la sofisticación del secuestro y la violencia con que actuaron los secuestradores para acabar con su vida.

El jefe policial, el coronel Efraín Gutiérrez, sostuvo para un medio boliviano que investigan una posible relación con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aunque indicó que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.