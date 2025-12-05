La IA, el deporte y la política marcaron el pulso global: lo más buscado en Google en 2025

El informe anual del buscador revela que la tecnología y los grandes eventos dominaron el interés mundial.

La radiografía de las búsquedas globales durante 2025 dejó en evidencia el peso que tuvieron la inteligencia artificial, los acontecimientos deportivos y los hechos noticiosos de alcance internacional. Google presentó su tradicional balance anual, donde destacó la manera en que la tecnología, los conflictos y las figuras públicas moldearon el interés colectivo del último año.

En un escenario marcado por avances digitales y eventos de alto impacto, millones de usuarios dirigieron su atención tanto a nuevos desarrollos tecnológicos como a competencias deportivas de gran audiencia. También sobresalieron sucesos que generaron debates públicos, especialmente aquellos vinculados a fallecimientos, tensiones geopolíticas y cambios en liderazgos internacionales.

A nivel tecnológico, el asistente Gemini lideró el listado global. Su expansión dentro del ecosistema de Google y la aceleración de la IA generativa despertaron una demanda constante de información. Del mismo modo, el lanzamiento del iPhone 17 mantuvo durante semanas la curiosidad de los consumidores, reforzando el lugar de los smartphones en la cultura digital.

Los eventos deportivos y los hechos noticiosos también marcaron el ritmo de 2025. El Mundial de Clubes, los enfrentamientos estelares del cricket, el asesinato de Charlie Kirk y el nombramiento del papa León XIV se ubicaron entre los temas más consultados. Además, conflictos regionales, incendios de gran magnitud y rivalidades históricas en Asia contribuyeron a completar el mapa informativo del año.

El dominio de la inteligencia artificial en las búsquedas globales

Principales temas tecnológicos buscados:

Gemini, el asistente de IA de Google

Aplicaciones cotidianas de modelos generativos

Expectativas sobre los límites de la IA

Lanzamiento y novedades del iPhone 17

Google destacó que el rápido avance tecnológico fue uno de los mayores motores de curiosidad en 2025, evidenciando una profunda transformación en la relación digital de los usuarios.

El impacto de los deportes en la agenda mundial

Eventos deportivos que concentraron más interés:

India vs Inglaterra, uno de los duelos más consultados

India vs Australia, otro clásico del cricket

Copa de Asia, torneo regional de referencia

Mundial de Clubes de la FIFA

Tanto el cricket como el fútbol se consolidaron como generadores masivos de búsquedas, demostrando su alcance global y su capacidad de dominar tendencias.

Sucesos y figuras que marcaron el año

Acontecimientos noticiosos más buscados:

Asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk

Fallecimientos de Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg y Diane Keaton

Nombramiento del papa León XIV

Crisis y conflictos en Estados Unidos, Irán y otros países

La atención también se dirigió a sucesos de alto impacto social y político, lo que refleja la necesidad de los usuarios por contextualizar hechos que marcaron el debate global.

Tensiones globales y rivalidades históricas

Temas geopolíticos con mayor volumen de consultas:

Situación entre Pakistán e India

Conflictos regionales con alcance internacional

Incendios en Los Ángeles

Inestabilidad política en Estados Unidos

La combinación de riesgos ambientales, disputas fronterizas y cambios en liderazgos configuró un escenario internacional que mantuvo a millones pendientes de actualizaciones.