Conoce a Krampus: la tradición europea que tiñe la Navidad de un tono más oscuro

Un temible personaje del folclore navideño europeo vuelve a cobrar protagonismo cada fin de año. El Krampus, criatura de aspecto demoníaco que acompaña a San Nicolás, no reparte regalos, sino que castiga a los niños traviesos. Con su cuerpo cubierto de pelo, cuernos retorcidos y garras afiladas, este monstruo amenaza con ramas de abedul a quienes no se han comportado durante el año.

Desfiles que mezclan cultura y espectáculo

Entre finales de noviembre y principios de diciembre, Austria y otras regiones alpinas celebran desfiles masivos donde cientos de jóvenes se visten de Krampus. Eventos en ciudades como Salzburgo han visto duplicar su participación en los últimos años, incorporando música, luces y efectos especiales. Esta “modernización” responde a un interés creciente del público y al impacto de las redes sociales, que han transformado la festividad en un fenómeno visual y turístico.

El Krampus no solo se mantiene vivo en los desfiles, sino que también ha generado un floreciente mercado artesanal de Navidad en diferentes ciudades de Europa. Talleres especializados producen máscaras de madera talladas a mano que pueden alcanzar gran valor, combinando tradición y estatus. Durante los eventos, cientos de participantes recorren las calles, haciendo resonar cascabeles y golpeando ramas de abedul, como dicta la tradición centenaria.

Aunque la espectacularidad ha aumentado, los organizadores enfrentan desafíos para mantener la seguridad y preservar el espíritu original de la festividad. Algunos grupos siguen respetando estrictamente las fechas tradicionales del 5 y 6 de diciembre, mientras que otros exploran formatos más teatralizados. Esta dualidad refleja la adaptación del Krampus a los tiempos modernos, sin perder su esencia ancestral.