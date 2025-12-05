Presidente francés llega a Chengdu para continuar su visita a China

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a la ciudad de Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan, el jueves por la noche, en la segunda parada de su visita de Estado de tres días a China.



Macron está realizando una visita de Estado en China del miércoles al viernes por invitación del presidente chino, Xi Jinping.



Como centro clave del oeste de China, Chengdu es reconocido por su rica historia y cultura, y constituye una importante puerta de enlace internacional para el transporte.



La ciudad también mantiene una larga relación con Francia. En 1981, Chengdu y Montpellier, en Francia, se convirtieron en las primeras ciudades hermanas entre ambos países.



Se trata de la cuarta visita de Estado que Macron hace a China y de una visita recíproca a la histórica visita de Estado que Xi hizo a Francia el año pasado, coincidiendo con el 60º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Francia.



El presidente francés ha mantenido la tradición de visitar ciudades más allá de Beijing. En visitas anteriores, viajó a Xi'an en la provincia de Shaanxi, Shanghai y Guangzhou en la provincia de Guangdong.