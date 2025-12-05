EEUU busca ampliar prohibición de viajes a más de 30 países por “motivos de seguridad nacional”

El Gobierno de Estados Unidos planea expandir su lista de países con prohibición de viaje a más de 30, en una medida que endurecería aún más su política migratoria. Así lo anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una entrevista con Fox News, en la que señaló que el presidente Donald Trump continúa evaluando qué naciones podrían ser incluidas “por motivos de seguridad nacional”.

Actualmente, la proclamación vigente impide el ingreso de ciudadanos de 12 países y restringe la llegada de personas de otras siete naciones, afectando tanto a inmigrantes como a turistas, estudiantes y empresarios.

MOTIVOS DETRÁS DE LA AMPLIACIÓN

Noem explicó que la decisión se sustenta en la falta de gobiernos estables y confiables capaces de compartir información sobre sus ciudadanos con las autoridades estadounidenses. Medios locales, citando fuentes del Departamento de Estado, adelantaron que la Casa Blanca considera vetar a hasta 36 países adicionales, aunque los nombres aún no han sido confirmados.

El anuncio ocurre días después de un ataque armado en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, cuyo presunto autor es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento. El caso ha reavivado el debate sobre los controles migratorios y los programas de acogida humanitaria.

POLÍTICA MIGRATORIA

Tras el atentado, Trump prometió suspender de forma “permanente” la migración procedente de países del “tercer mundo”, sin detallar cuáles serían incluidos. Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, el mandatario ha reforzado las leyes migratorias, enviando agentes federales a ciudades gobernadas por demócratas y endureciendo los criterios de asilo en la frontera con México.

Las medidas han sido criticadas por organizaciones internacionales, que alertan sobre un posible aumento en la discriminación y vulneración de derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las restricciones son necesarias para “proteger al pueblo estadounidense” y “mantener la seguridad fronteriza”.