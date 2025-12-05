EEUU vuelve atacar lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

En medio de una creciente polémica sobre los límites del uso de la fuerza en operaciones antinarcóticos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron este jueves sobre un nuevo ataque marítimo en el Pacífico Oriental. El objetivo fue una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, según confirmó el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X. El hecho, ocurrido esta misma mañana, dejó un saldo de cuatro personas muertas, catalogadas por el Ejército como “narcoterroristas”.

CONTROVERSIA EN EL CONGRESO

El ataque forma parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur”, una serie de operaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de drogas en aguas internacionales. De acuerdo con el comunicado oficial, la orden fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien enfrenta críticas tras revelarse que, en septiembre, el Ejército habría ejecutado un segundo ataque en el Caribe contra sobrevivientes de una operación previa.

La controversia ha llegado hasta el Senado estadounidense, donde legisladores cuestionan si estas acciones vulneran el Derecho Internacional Humanitario y exceden las facultades del Ejecutivo. El almirante Frank Bradley compareció a puertas cerradas ante el comité de fuerzas armadas, que analiza la legalidad de las operaciones antinarcóticos del Pentágono.

TENSIONES REGIONALES

El presidente Trump confirmó recientemente que prepara operaciones militares en territorio venezolano para desmantelar redes criminales ligadas al narcotráfico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de transparencia en los reportes de víctimas.

Según cifras no oficiales, la campaña militar estadounidense en la zona de influencia de Venezuela y Colombia ha dejado más de 80 muertos. Además, el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones.