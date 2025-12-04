España y varios países se retiran de Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron un boicot tras el rechazo de la UER a votar la exclusión de Israel en medio del conflicto en Gaza.

España y varios países europeos confirmaron que no participarán en la edición 2026 del Festival de Eurovisión tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en la competencia. La controversia se intensificó después de que la cantante Yuval Raphael obtuviera el segundo lugar en 2025 en medio de críticas, protestas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de votación.

Boicot europeo a Eurovisión 2026

Irlanda, España, Países Bajos y Eslovenia anunciaron formalmente su retirada en bloque, argumentando que la presencia de Israel resulta incompatible con el contexto de la guerra en Gaza y con las denuncias por irregularidades en votaciones recientes. Las cuatro cadenas públicas solicitaron sin éxito que se sometiera a votación la continuidad de Israel, petición que la UER descartó mientras aprobaba nuevas normas para reforzar la integridad del certamen.

RTVE recordó que su consejo directivo había decidido desde septiembre que España no participaría si Israel seguía habilitado. La corporación añadió que tampoco transmitirá la final ni las semifinales de Eurovisión 2026, remarcando su preocupación por la “presión política” que, según afirma, afecta a la organización del evento.

Reacciones de las emisoras y tensiones con la UER

RTE, la televisión pública irlandesa, justificó la retirada asegurando que no considera apropiado concurrir mientras persista la crisis humanitaria y el alto número de víctimas civiles en Gaza. En una línea similar, Avrotros —la emisora neerlandesa— estimó que competir en estas circunstancias contraviene los valores que defiende como servicio público.

La radiotelevisión eslovena RTV sostuvo que los cambios recientes en el reglamento del concurso no modifican su posición, reiterando que todos los países deberían cumplir estándares éticos equivalentes dentro de la UER. Las protestas de colectivos propalestinos, visibles durante el certamen de 2025 en Basilea, fueron un antecedente clave en esta presión internacional.

Mientras tanto, el presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la continuidad de su país en la competencia. Calificó la decisión como un gesto de “solidaridad y cooperación” y expresó su esperanza de que Eurovisión siga siendo un espacio de intercambio cultural. Israel, afirmó, “merece estar presente en todos los escenarios del mundo”. Islandia, por su parte, aún no ha confirmado si se sumará o no al boicot.