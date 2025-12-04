Meta comienza a desactivar las cuentas de menores de 16 años en redes sociales

El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, inició este 4 de diciembre el proceso de desactivación de cuentas pertenecientes a usuarios menores de 16 años. La medida, que afecta a más de 500 mil cuentas, responde a una nueva ley australiana que busca limitar el acceso de los adolescentes a las redes sociales y reducir su exposición a contenidos perjudiciales.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, Meta comenzó a cerrar las cuentas una semana antes de la entrada en vigor de la prohibición oficial en Australia. El proceso, que culminará el 10 de diciembre, permitirá a los adolescentes descargar su historial digital antes de perder el acceso a sus perfiles.

El cambio se produce tras un estudio del Gobierno australiano que reveló que el 96 % de los menores de entre 10 y 15 años usan redes sociales y 7 de cada 10 estuvieron expuestos a comportamientos o contenidos dañinos. Ante ello, las autoridades exigieron a las principales plataformas —incluidas TikTok y YouTube— bloquear las cuentas de los menores de edad antes del 10 de diciembre.

CONSECUENCIAS GLOBALES

Un portavoz de Meta aseguró que la compañía cumplirá la ley, aunque propuso implementar un sistema de verificación de edad más uniforme que no obligue a los menores a entregar datos personales en cada aplicación. La firma también recordó que los usuarios afectados podrán recuperar sus cuentas al cumplir 16 años.

Por su parte, la ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells, defendió la decisión señalando que busca proteger a la Generación Alfa —los nacidos a partir de 2010— de los “algoritmos depredadores” y de los riesgos del uso prematuro de redes sociales. Las empresas que incumplan la normativa podrían recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32 millones de dólares estadounidenses.

La medida ha generado debate global sobre el uso responsable de las redes sociales en menores de edad, la verificación de identidad digital y el papel de los gobiernos en la protección del bienestar psicológico de los adolescentes.