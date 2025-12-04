“Rage bait” es la palabra del año 2025, según el Diccionario Oxford: qué significa este término

El uso de la expresión se triplicó en el último año. Oxford la define como contenido diseñado para provocar indignación y estimular la participación en redes, un fenómeno que resume el clima digital.

Tras una deliberación de tres días con la participación de 30 mil personas, el Diccionario Oxford anunció la palabra del año 2025: rage bait, un término que captura con precisión el espíritu de una época marcada por la hiperconectividad, los cambios acelerados y un debate público cada vez más polarizado.

En los últimos doce meses, el uso de esta expresión se triplicó, según los datos lingüísticos de Oxford Languages, lo que evidencia su impacto en el lenguaje y la conversación global.

¿Qué significa “rage bait”?

La expresión proviene de dos términos en inglés:

rage : ira, enojo intenso;

bait: anzuelo o señuelo.

Es similar al concepto de clickbait, pero con una diferencia central: en lugar de apelar a la curiosidad, apunta a desencadenar indignación, molestia o discordia.

Oxford define rage bait como: “Contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado para aumentar el tráfico o la interacción con una página web o redes sociales”.

Es decir, se trata de publicaciones creadas para irritar al lector y obligarlo a reaccionar —ya sea comentando, compartiendo o denunciando— lo que finalmente incrementa su alcance.

Muchos usuarios han visto este fenómeno sin saber que tenía nombre: titulares provocadores, videos deliberadamente polémicos o publicaciones que buscan dividir audiencias para maximizar su visibilidad.

Por qué Oxford eligió “rage bait” como la palabra del año

Según Casper Garthwohl, presidente de Oxford Languages, la elección se justifica por el momento histórico actual: “Que exista la palabra ‘señuelo de ira’ y que su uso haya aumentado drásticamente demuestra que somos más conscientes de las tácticas de manipulación en línea”.

Explicó que Internet pasó de atraer clics con curiosidad a influenciar directamente nuestras emociones, en especial las más intensas, como la ira. Este cambio, señaló, tiene profundas implicancias para la cultura digital y nuestras interacciones cotidianas.