Caso Hegseth: el Pentágono confirma violación de normas por filtración de información en Signal

El Pentágono determinó que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, violó las normas militares al difundir información sobre una operación clasificada en Yemen mediante Signal, una aplicación de mensajería cifrada. Sin embargo, el alto funcionario fue exonerado oficialmente al no haberse comprobado que divulgara datos clasificados.

INVESTIGACIÓN DE OCHO MESES

Según el informe de la Inspección General del Departamento de Defensa, una investigación independiente analizó durante más de ocho meses el uso de Signal por parte de Hegseth, quien compartió detalles sobre ataques militares planeados en marzo. Aunque se confirmó el uso indebido de un canal no autorizado, el reporte señala que el secretario posee la “autoridad de clasificación original”, lo que le permite desclasificar información bajo su criterio.

El documento no especifica si Hegseth siguió los protocolos correctos al compartir los datos, pero funcionarios citados por NBC News aseguraron que el inspector general no evaluó ese aspecto técnico.

REACCIÓN DEL PENTÁGONO

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró que el informe representa una “exoneración total” de Hegseth, defendiendo que nunca se compartió material clasificado. Pese a ello, analistas y legisladores mantienen sus reservas y advierten sobre los riesgos de usar plataformas cifradas no oficiales en operaciones militares internacionales.

El caso también provocó la renuncia del exasesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, involucrado en la misma operación en Yemen. Para muchos observadores, la investigación revela la delgada línea entre la autoridad y la responsabilidad en el manejo de información sensible dentro del Pentágono, en un contexto de creciente escrutinio sobre la seguridad digital y las filtraciones internas.