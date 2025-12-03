Canciller Hugo de Zela sustenta ante la OEA posición del Perú sobre asilo diplomático

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó este miércoles 3 de diciembre la posición del Perú sobre el asilo diplomático ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su intervención, el canciller peruano señaló que se ha producido un desarrollo negativo en esta figura y subrayó la necesidad de evitar que se convierta en un mecanismo para evadir a la justicia.

El canciller afirmó que la propuesta peruana es que el Estado que considera brindar asilo debe analizar "de manera oportuna" la información proporcionada por el Estado territorial. Además, reconoció que en el Perú la justicia "no es perfecta", pero enfatizó que en el país prevalecen las garantías del debido proceso y la pluralidad de instancias.

Figura para perseguidos políticos

Sostuvo que el artículo 9 de la Convención de Caracas de 1954 debe dejar de ser subjetivo y tomar en cuenta elementos objetivos y la trazabilidad. De Zela precisó que la figura debe ser para los que realmente son "perseguidos políticos".

Conversaciones previas con cancilleres de la región

Previamente, el canciller adelantó a TV Perú que ha sostenido conversaciones preliminares con otros cancilleres de la región y que espera que la iniciativa peruana sea encaminada correctamente para su discusión entre los países miembros.

"Esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes", indicó De Zela en declaraciones previas a TV Perú.