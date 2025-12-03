Ministro de Chile niega que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú

El ministro chileno del Interior, Álvaro Elizade, negó que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú, pese a que existe un despliegue militar, señaló que el flujo de personas no ha aumentado en los días recientes.

Aseguró que las estadísticas oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile señalan que no ha aumentado en los flujos migratorios y que las personas que han salido del país este año en el mes de noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta son menos de las que salieron en el mismo periodo el año pasado.

De acuerdo a datos del Ejecutivo, la migración irregular se ha reducido un 48.3% desde el 2021, año récord de ingresos irregulares.

ESTADO DE EMERGENCIA

En tanto, José Jerí, presidente de transición, declaró el pasado viernes en estado de emergencia varios distritos fronterizos de Tacna a fin de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el resguardo de la frontera con Chile.

Las autoridades tomaron esta medida luego que un grupo de migrantes llegaran al punto de la frontera sur con la intención de ingresar al territorio de manera ilegal.

COOPERACIÓN ENTRE CHILE Y PERÚ

Ambos países crearon un Comité Binacional de Cooperación Migratoria donde se decidió mejorar la gestión migratoria y el control policial fronterizo en zonas de interés común.

Quien también sigue la misma línea de pensamiento de Elizade es el alcalde de Arica, Orlando Vargas, quien describió la situación como “muy normal”. “La única diferencia entre la semana pasada y ahora es que Perú instaló como 50 efectivos miliares, ese el único cambio que hay porque el resto sigue todo normal”, señaló a la prensa.

Esta situación se desencadenó luego que el candidato presidencial ultraderechista, José Antonio Kast, anunciara los días que le quedan a cerca de 340 mil migrantes irregulares que viven en Chile para salir de manera voluntaria, antes que asuma como eventual presidente y expulse a quienes no hayan salido. El Gobierno de Chile acusó a Kast de crear una crisis donde no la hay “con fines electorales”.