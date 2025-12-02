La ruta latinoamericana de Lev Tahor: así avanzó la secta judía hasta llegar a Colombia

El reciente rescate de 17 menores en Yarumal, Antioquia, volvió a poner en el centro del debate la presencia de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor en la región. Las autoridades colombianas detectaron a 26 integrantes que llevaban un mes alojados en un hotel mientras planificaban instalarse en una finca cercana. El grupo, señalado por casos de explotación infantil y por movilizarse para evitar controles estatales, enfrenta cuestionamientos sobre cómo logró ingresar y permanecer en el país sin ser identificado antes.

Los países latinoamericanos donde estuvo Lev Tahor

Colombia se convirtió en el cuarto país de América Latina donde se ha reportado actividad del grupo, luego de Guatemala, México y El Salvador. Desde su llegada al continente hace más de una década, la secta ha protagonizado conflictos legales y expulsiones. En Guatemala, donde se asentaron en 2013 tras dejar Canadá y Estados Unidos, fueron rechazados por autoridades mayas de San Juan La Laguna y posteriormente investigados por el Ministerio Público por presunto maltrato infantil. En México, su presencia surgió tras la muerte del fundador en Chiapas y, años después, un operativo en 2022 permitió rescatar a menores en un campamento aislado en la selva de Tapachula. El Salvador también ha tomado acciones, incluyendo la extradición de miembros buscados por autoridades extranjeras.

Los intentos de instalarse en territorios remotos no han sido exclusivos de América Latina. Reportes oficiales y de prensa señalan que Lev Tahor ha probado suerte en países de Europa del Este y los Balcanes, como Rumanía, Turquía y Macedonia, aunque sin éxito debido a deportaciones y alertas internacionales. Ante los recientes golpes judiciales en Guatemala y México, autoridades colombianas estiman que el número actual de miembros del grupo habría disminuido a poco más de 90, aunque no está claro si esta cifra es regional o global.

En Colombia, las investigaciones apuntan a que el grupo buscaba replicar prácticas que han sido denunciadas en otros países, como matrimonios arreglados entre familiares desde edades tempranas. Siete familias ingresaron al país entre el 22 y 23 de octubre, pese a que algunas tenían alertas internacionales activas. Aunque las autoridades descartan presencia del grupo en otras zonas del país, admiten que el caso refleja la facilidad con la que comunidades aislacionistas pueden intentar establecerse en regiones con limitada vigilancia estatal, como ha ocurrido antes con otros grupos religiosos extranjeros.