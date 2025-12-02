Trump asegura que "muy pronto" comenzarán ataques en Venezuela: "Vamos a echar a esos hijos de p*rra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que “muy pronto” comenzarán ataques estadounidenses en territorio venezolano dirigidos contra cárteles de narcotráfico, tras recientes operativos contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe.

Trump enfatizó que las Fuerzas Armadas tienen conocimiento de las rutas, domicilios y operaciones de los presuntos criminales, y prometió acción inmediata.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", aseguró.

Además, agregó: “Vamos a echar a esos hijos de perra”, refiriéndose a los narcotraficantes venezolanos, y recordó que cualquier país involucrado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia, “está sujeto a ataques”.

“LANZA DEL SUR”

El operativo, conocido como “Lanza del Sur”, ya ha destruido al menos veinte embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, ocasionando la muerte de más de 80 supuestos narcotraficantes, según reportes del Pentágono. La Casa Blanca ha reiterado su respaldo a los ataques asegurando que estas acciones han salvado “miles de vidas” en Estados Unidos.