Putin lanza advertencia a Europa: “Si quieren guerra, estamos listos”

El presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó este martes una advertencia directa a Europa, asegurando que Rusia está preparada para un conflicto si los países europeos deciden iniciar una guerra. Las declaraciones se dieron horas antes de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (…) estamos listos”, declaró el mandatario a la prensa local, subrayando que Europa “no es Ucrania”, donde, según él, el ejército ruso actúa “de manera quirúrgica”, sin bombardeos indiscriminados, versión que Kiev y Occidente niegan.

EUROPA BAJO LA ADVERTENCIA RUSA

Putin añadió que esta situación no constituye una guerra en el sentido moderno del término y advirtió que, de iniciarse un conflicto, “puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo”.

Asimismo, acusó los europeos de vivir en una “ilusión” sobre su capacidad para infligir a Rusia una “derrota estratégica”, y aseguró que las fuerzas rusas ya habrían tomado Pokrovsk, en Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de conflicto, dato que Kiev niega.

El mandatario también criticó la incapacidad de los países europeos para reconocer la situación sobre el terreno, aunque dejó abierta la puerta a futuras negociaciones de paz, siempre que Europa decida “volver a la realidad” y negociar partiendo de los hechos actuales.

(efe)