Tres países latinoamericanos entre los mejores del mundo para jubilarse, según ranking internacional

Una vida tranquila, un clima agradable y un costo de vida accesible son los factores que más valoran los jubilados del mundo al momento de elegir su nuevo hogar. Según el Índice Anual de Jubilación Global 2026 elaborado por International Living, tres países de América Latina —Panamá, Costa Rica y México— figuran entre los diez mejores destinos del planeta para retirarse, gracias a su calidad de vida, sistema de salud y beneficios migratorios.

LOS MEJORES PARA VIVIR EN LATINOAMÉRICA

El informe destaca a Panamá como el país con mayores beneficios para jubilados, gracias a su Programa Pensionado, que otorga descuentos en transporte, servicios médicos y entretenimiento, además de una atención sanitaria de calidad comparable con la estadounidense, pero a una fracción del costo.

Costa Rica, por su parte, se posiciona como líder en la categoría climática y ambiental. El 25% de su territorio es selva tropical protegida y el 99% de su energía proviene de fuentes renovables. Además, la Península de Nicoya es una de las cinco “zonas azules” del mundo, reconocida por la longevidad de sus habitantes.

México completa el trío latinoamericano con una alta puntuación en infraestructura, salud y facilidad para obtener residencia. Con casi un millón de expatriados norteamericanos, es el país con mayor población extranjera retirada del continente, ofreciendo un bajo costo de vida y una integración cultural sencilla.

GRECIA ENCABEZA EL RANKING GLOBAL 2026

En el panorama internacional, Grecia se coronó como el mejor país del mundo para jubilarse en 2026. Su programa Golden Visa, que permite obtener residencia con una inversión inmobiliaria de 250 mil euros, junto con su clima mediterráneo, su atención médica y su bajo costo de vida, la convirtieron en el nuevo referente europeo para los jubilados.

Otros países destacados son Portugal, Francia, Italia y España, que mantienen sus posiciones entre los destinos más deseados por su cultura, gastronomía y sistemas de salud de primer nivel.

El estudio, basado en datos actualizados y testimonios de más de 200 expertos y expatriados, revela una tendencia clara: los jubilados buscan destinos accesibles, seguros y con calidad de vida, donde el clima y la atención médica sean tan importantes como la hospitalidad y la estabilidad económica.