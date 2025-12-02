El gigante Costco demanda a la Administración Trump para recuperar millones en aranceles

El gigante minorista Costco presentó una demanda contra la Administración Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. La compañía pretende garantizar el reembolso de los aranceles pagados bajo la política de “aranceles recíprocos ajustados”, impuesta por el mandatario en agosto, mientras el caso espera resolución en la Corte Suprema.

BUSCA PROTEGER SU DERECHO AL REEMBOLSO

La demanda, presentada el pasado viernes, tiene como objetivo asegurar que las empresas afectadas por los aranceles puedan recuperar el dinero en caso de que los jueces declaren ilegal la medida. Según los abogados de Costco, la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar los procesos de liquidación podría impedir el reembolso de los pagos, incluso si la sentencia resulta favorable.

La cadena, una de las más grandes de Norteamérica, no detalló cuánto ha desembolsado hasta el momento, pero se suma a una lista creciente de corporaciones que impugnaron la política comercial de Trump, considerada por expertos como una de las más agresivas en la historia reciente de Estados Unidos.

LOS ARANCELES Y SU IMPACTO ECONÓMICO

Los nuevos gravámenes, que varían entre 10% y 41%, fueron implementados en agosto como parte de la estrategia del presidente para incentivar la producción nacional y “proteger a los trabajadores estadounidenses”. Sin embargo, múltiples empresas advirtieron que los aranceles han incrementado sus costos de importación y reducido la competitividad.

La Corte Suprema de EEUU escuchó en noviembre los argumentos de ambas partes, pero aún no ha definido la fecha de su fallo. De declararse inconstitucionales, el caso de Costco podría sentar un precedente para cientos de empresas que buscan recuperar millones de dólares pagados en tarifas durante la administración Trump.