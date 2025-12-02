Descubren pez “Super Saiyan”: una nueva especie recibe nombre inspirado en Dragon Ball Z

El Vanderhorstia supersaiyan fue hallado en las profundidades de Okinawa. Sus llamativas franjas amarillas recordaron a los investigadores la icónica transformación de Goku.

Un nuevo pez acaba de ser presentado al mundo con uno de los nombres científicos más peculiares —y otaku— de los últimos años: Vanderhorstia supersaiyan. Sí, tal como suena, la especie lleva un homenaje directo a la famosa transformación de Gokú en Dragon Ball Z.

El momento en el que Gokú alcanza el modo Super Saiyan durante su batalla con Freezer es un clásico absoluto del anime, y ahora esa energía dorada ha quedado inmortalizada en un pez real. Sus descubridores explicaron que las vivas franjas amarillas en sus aletas les recordaron instantáneamente el brillo del poderoso Saiyajin.

La descripción oficial fue publicada en Ichthyological Research, tras la colecta de un único ejemplar encontrado cerca de la isla Ishigaki-jima, en Okinawa, a unos 210 metros de profundidad. Aunque mide apenas 77 milímetros, su apariencia lo vuelve inconfundible.

El nuevo gobio luce rayas amarillas intensas en la segunda aleta dorsal, la anal y la caudal; además de manchas tenues en la cabeza y una serie de motitas en forma de diamante a lo largo del cuerpo. Ninguna otra especie del género Vanderhorstia presenta este patrón exacto.

Un Super Saiyan en la “zona crepuscular” del mar

El hallazgo ocurrió en la llamada Twilight Zone, una de las regiones marinas menos exploradas de Japón. A pesar de la poca luz, este pequeño pez destaca por su coloración vibrante, mucho más intensa que la de otros gobios de aguas someras.

Esa peculiar combinación de profundidad, silueta y destellos amarillos llevó al equipo de investigación a bautizarlo sin dudar: supersaiyan. Los científicos reconocieron abiertamente que se inspiraron en Dragon Ball, asegurando que el patrón amarillo “les recordó de inmediato la transformación legendaria”.