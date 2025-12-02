Maduro pide implementar "plan especial" para el regreso de venezolanos varados en otras naciones

El dictador Nicolás Maduro ordenó un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de los Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

"Nicolás Maduro ordenó un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

AMENAZA EXPLÍCITA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en la víspera a pilotos y distintas aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano “totalmente cerrado”, aunque no aclaró ninguna circunstancia ni brindó los motivos relacionados con este cierre.

Venezuela denunció que las afirmaciones del presidente Trump "son una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y que se trata de un "intento de intimidación".