Perrito provoca explosión en un departamento tras encender accidentalmente una estufa en Rusia

El curioso incidente ocurrió en Novosibirsk: el animal activó una cocina donde había un aerosol que estalló y derribó la puerta del apartamento. Pese al impacto, el perro salió ileso.

Un insólito hecho sorprendió este viernes a los residentes de Novosibirsk, en Rusia, luego de que un perro provocara una explosión dentro de un apartamento. Según informó el Ministerio de Emergencias, el episodio se desencadenó cuando el animal encendió accidentalmente una estufa, sobre la cual se encontraba un aerosol altamente inflamable.

INSOLITO ACCIDENTE

El calor hizo que el envase explotara de inmediato, generando una onda expansiva que derribó la puerta de entrada del departamento y ocasionó daños en la cocina. Aunque el estallido causó un pequeño incendio, las llamas se extinguieron por sí solas antes de que los bomberos llegaran al lugar.

Pese a la fuerza de la explosión, el perrito no resultó herido, lo que sorprendió a los agentes que atendieron la llamada. Los daños materiales se limitaron a muebles y electrodomésticos cercanos.

El Ministerio de Emergencias recordó a la ciudadanía mantener aerosoles y productos inflamables lejos de fuentes de calor, especialmente en hogares con mascotas que puedan activar accidentalmente equipos de cocina.