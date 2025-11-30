Trump ofreció a Maduro una salida segura a cambio de su renuncia inmediata

El gobierno de Estados Unidos planteó al dictador venezolano abandonar Venezuela junto a su familia para evitar una escalada militar, pero el acuerdo fracasó.

Una comunicación telefónica de alto nivel entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro terminó sin acuerdo luego de que Washington ofreciera al mandatario venezolano, a su esposa Cilia Flores y a su hijo un paso seguro fuera del país a cambio de su renuncia inmediata. Según el Miami Herald, la propuesta fue presentada como la última oportunidad diplomática para evitar una escalada militar que podría incluir operaciones terrestres estadounidenses en Venezuela.

La conversación, que según The New York Times ocurrió la semana pasada con la participación del secretario de Estado Marco Rubio, se frustró debido a profundas discrepancias. Mientras Washington exigía la salida total de Maduro y su círculo cercano para facilitar un retorno pleno a la democracia, Caracas propuso entregar el control político a la oposición pero mantener el mando de las Fuerzas Armadas, replicando un esquema similar al aplicado en Nicaragua en 1991. La oferta fue rechazada inmediatamente por Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes consultadas por el Miami Herald, Maduro también pidió una amnistía global por cualquier delito atribuido a él o a su entorno, solicitud que fue descartada por la administración Trump. A ello se sumó la negativa del líder chavista a renunciar de inmediato, condición indispensable planteada por Washington, lo que terminó por cerrar cualquier posibilidad de un acuerdo. La fallida negociación se dio en un contexto de creciente tensión militar y política.

OPERACIONES MILITARES

Esta semana, el Departamento de Estado designó al denominado Cártel de los Soles —al que señala de ser dirigido por Maduro— como Organización Terrorista Extranjera, equiparando al mandatario con líderes de Al Qaeda e ISIS. Paralelamente, Donald Trump anunció que las operaciones terrestres comenzarían “muy pronto”, ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano y reforzó el despliegue militar en el Caribe, donde se encuentra actualmente el portaaviones USS Gerald R. Ford, un submarino nuclear, cazas F-35 y más de diez buques de guerra.