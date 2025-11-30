Benjamin Netanyahu le pide al presidente de Israel que lo indulte por casos de corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo que ha presentado una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, argumentando que los prolongados procesos judiciales por corrupción están dividiendo al país.

La oficina presidencial israelí calificó la petición de Netanyahu como "extraordinaria" y manifestó que será considerada de manera "responsable y sincera" tras recibir todas las opiniones pertinentes.

Netanyahu, quien enfrenta cargos por aceptar productos de lujo valorizados en más de 260 mil dólares a cambio de favores políticos, justificó su solicitud en nombre del "interés público". En un video, el primer ministro de 76 años afirmó que "la continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones".

Contexto político y apoyos internacionales

El juicio contra Netanyahu comenzó hace casi seis años y según el primer ministro, testificar tres veces por semana representa "una exigencia imposible de cumplir". El mandatario israelí, quien acumula más de 18 años al frente del país desde 1996, está acusado en tres casos que incluyen la aceptación de regalos de lujo y intentos de negociar cobertura favorable en medios de comunicación.

La solicitud de indulto cuenta con el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump, quien escribió a Herzog a principios de mes para pedirle que indultara a Netanyahu. En septiembre, el presidente israelí ya había insinuado la posibilidad de conceder el indulto, señalando que el juicio "pesa mucho sobre la sociedad israelí" en una entrevista radial.