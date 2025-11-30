EEUU: al menos 4 muertos y 10 heridos, varios de ellos graves, deja tiroteo en una fiesta infantil

Según primeras informaciones, una intensa balacera en la ciudad de Stockton, estado norteamericano de California, registrada la tarde de ayer, dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos, entre ellos, varios menores de edad graves.

Los disparos ocurrieron durante una animada reunión familiar —el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, dijo que se celebraba un cumpleaños infantil en un local de comida rápida— trascendió que el violento incidente fue un ataque selectivo.

ACCIÓN DE GRACIAS

La policía todavía no ha identificado al autor de los hechos. Los testigos, por su parte, han descrito como posible autor de los disparos a un individuo de unos 28 años de edad, que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran y se dan cariño. Lamentablemente, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que no sobrevivieron", dijo la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.