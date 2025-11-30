Papa León XIV llama a la unidad y paz a cristianos ante conflictos y crisis ecológica

El papa León XIV pidió este domingo que cristianos de distintas iglesias trabajen unidos para conseguir la paz en un tiempo de "conflictos sangrientos", durante su discurso en la catedral de San Jorge de Estambul.

Durante el último acto de su visita a Turquía antes de trasladarse a Líbano, el pontífice participó en la Divina Liturgia oficiada por el patriarca de Constantinopla, Bartolome I, con motivo de la celebración de San Andrés, santo patrón de los ortodoxos.

"Ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad", afirmó León XIV ante la congregación reunida en el barrio ortodoxo del Fanar.

Desafíos en la actualidad

El pontífice subrayó la importancia de responder conjuntamente a los desafíos actuales, señalando que "católicos y ortodoxos están llamados a ser constructores de paz" en este tiempo de violencia en "lugares cercanos y lejanos". En su primer viaje internacional marcado por el ecumenismo, el papa enfatizó que la paz "no es sólo fruto de un esfuerzo humano, sino don de Dios".

Más retos y uso de nuevas tecnologías

León XIV también identificó otros retos que requieren cooperación interconfesional, como "la amenazadora crisis ecológica" que exige "una conversión espiritual, personal y comunitaria", y el uso responsable de las nuevas tecnologías para servir al "desarrollo integral de las personas". Previamente, el papa había visitado la catedral de la Iglesia Apostólica Armenia, donde reconoció "el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de los siglos".