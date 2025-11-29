Donald Trump habló con Nicolás Maduro por teléfono para tratar posible reunión

El diálogo, en el que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, no dejó acuerdos concretos, pero ocurre en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo la semana pasada una llamada telefónica con Nicolás Maduro para discutir la posibilidad de una futura reunión entre ambos mandatarios en territorio estadounidense, informó The New York Times citando a fuentes familiarizadas con el contacto. Según el diario, la conversación incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, aunque no derivó en planes concretos para un encuentro cara a cara.

El reporte indica que la charla ocurrió pocos días antes de que el Departamento de Estado designara como organización terrorista a un grupo identificado como Cartel de los Soles, al que vincula con el mandatario venezolano. Caracas rechazó la acusación y calificó la medida como “un invento” de Washington. Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha confirmado ni desmentido públicamente la existencia de la llamada.

La revelación surge en un contexto de creciente tensión bilateral. Este jueves, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses “empezarán muy pronto” a detener por tierra a los “narcotraficantes de Venezuela”, después de las operaciones navales que han dejado más de 80 muertos y más de 20 embarcaciones destruidas, según cifras de Washington. Pese al tono duro, el propio Trump expresó días atrás que estaría dispuesto a dialogar con Maduro “para salvar vidas”, postura que fue bien recibida por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

REPORTES DE CONTACTO

Los reportes de contactos entre ambos gobiernos han sido constantes en los últimos meses. En octubre, medios estadounidenses señalaron que la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría planteado a Washington la posibilidad de liderar un gobierno de transición sin Maduro, mientras que otras versiones aseguraban que Caracas ofreció abrir su petróleo y oro a empresas estadounidenses. Esta nueva comunicación se da mientras EE. UU. mantiene desplegado en el Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y ejecuta ejercicios militares con bombarderos B-52H.