¿ONU se prepara ante amenazas cósmicas?: El objeto 3I/ATLAS es parte de un ejercicio oficial

Ante su aproximación a la Tierra, documentos internos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la ONU confirman que el cometa interestelar 3I/ATLAS es el objetivo del octavo ejercicio de observación global.

Aunque el 3I/ATLAS no representa una amenaza de colisión, este ejercicio se usa para probar la capacidad de NASA y ESA para rastrear y medir objetos anómalos, elevando la discusión a nivel de seguridad internacional.

¿Qué es la Red Internacional de Alerta de Asteroides?

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), por sus siglas en inglés (International Asteroid Warning Network), es una colaboración global de organizaciones e astrónomos individuales que trabajan colectivamente para detectar, monitorear y caracterizar asteroides y objetos cercanos a la Tierra (NEOs) potencialmente peligrosos.

La IAWN coordina los esfuerzos para descubrir y rastrear la población de objetos cercanos a la Tierra que podrían representar una amenaza de impacto para nuestro planeta.

Cabe señalar que, el debate sobre la naturaleza del 3I/ATLAS ha ido más allá de la mera especulación científica y es que para muchos científicos su comportamiento anómalo lo ponen en una categoría diferente de cometa, y algunos afirman que se podría tratar de un elemento artificial que viaja por el espacio.