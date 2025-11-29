OMS: Muertes por sarampión bajan en un 88% pero contagios están en aumento

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite fácilmente a través del aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus.

Ante este mal, las iniciativas mundiales de inmunización lograron una reducción del 88% en las muertes por sarampión entre el 2000 y 2024 en el todo el mundo, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a sus cifras, desde el año 2000, la vacuna contra el sarampión salvó casi 59 millones de vidas, informó la OMS en su portal oficial.

“Sin embargo, se estima que 95 mil personas, en su mayoría niños menores de cinco años de edad, murieron en el 2024 a causa de esta enfermedad, que podría prevenirse con una vacuna muy eficaz y de bajo costo”, agrega el informe de la OMS.

Casos en aumento

Peor a pesar de que se registraron menos muertes por sarampión, los casos aumentan en todo el planeta, con un estimado de 11 millones de infecciones en el 2024, casi 800 mil más que los niveles prepandémicos del 2019.

“El sarampión es el virus más contagioso del mundo, y los datos demuestran una vez más cómo aprovechará cualquier deficiencia en nuestras defensas colectivas”, declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Cuando todos los niños de todas las comunidades se vacunan contra el sarampión se pueden evitar brotes costosos, salvar vidas y eliminar esta enfermedad de naciones enteras”, apuntó el directivo.

Cabe señalar que, en el 2024, los casos de sarampión aumentaron 86% en la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, un 47% en Europa y 42% en Asia Sudoriental, en comparación con el 2019. África experimentó una disminución del 40% en los casos y del 50% en las muertes durante ese período, en parte debido al aumento de la cobertura de inmunización.

Por otro lado, la cobertura de inmunización es insuficiente para proteger a todas las comunidades, pues se estima que en el 2024 el 84% de los niños recibió la primera dosis de la vacuna contra el sarampión y solo el 76% recibió la segunda, según Unicef y la OMS.