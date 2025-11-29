Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que el espacio aéreo "sobre Venezuela y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado". El mandatario norteamericano realizó el anuncio a través de su plataforma Truth Social, dirigiendo su mensaje a "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas".

La advertencia de Trump se produce al término de una semana en la que el mandatario ha señalado claramente que su estrategia militar en la lucha antidroga dejará de circunscribirse a las aguas del Caribe para convertirse en una intervención terrestre.

El mandatario estadounidense ya había anunciado el último jueves, que "muy pronto" comenzarían las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos.

Expansión de operaciones militares

La Administración Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales justificaciones para ataques contra supuestas narcolanchas. Estas operaciones se han extendido desde aguas del Caribe hasta el Pacífico oriental, registrándose al menos 83 muertos en 21 operaciones en total bajo la denominada operación 'Lanza del Sur'.

El incremento de la presencia militar estadounidense en la zona ha incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense. En una conversación con militares con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump afirmó que "la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra", alimentando las especulaciones sobre una posible intervención militar directa en Venezuela.