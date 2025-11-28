Dueño de Miss Universo es investigado por delincuencia organizada y tiene orden de captura

Las autoridades mexicanas emitieron una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, empresario y uno de los dueños del certamen Miss Universo, por su presunta vinculación con una red de delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible. La medida forma parte de una investigación federal abierta desde el 2024.

Rocha Cantú, conocido por su trayectoria en negocios y comercio de hidrocarburos, está acusado junto a otras 12 personas por Fiscalía General de la República de México (FGR) de inyectar capital proveniente del contrabando de combustible desde Guatemala a sus empresas y de pagar a un intermediario que le facilitaba información sobre las pesquisas de la Fiscalía.

La Fiscalía mexicana recaba elementos de prueba adicionales para determinar la situación jurídica definitiva del empresario. Según reportes judiciales, Rocha habría mantenido vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito. Hasta ahora, el magnate ha negado las acusaciones.

CONTROVERSIA INTERNACIONAL

El caso de Rocha Cantú coincide con la reciente controversia en el evento del Miss Universo 2025, luego de que Fátima Bosch fuera la ganadora del certamen de belleza. Omar Harfouch, uno de los jueces, renunció denunciando presiones del empresario para favorecer a la concursante y acusando conexiones entre Rocha y Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora y asesor de Pemex.