Trump y Maduro conversaron por teléfono en medio de tensiones entre EE. UU. y Venezuela

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Donald Trump sostuvo la semana pasada una llamada telefónica con Nicolás Maduro, presidente venezolano, en la que ambos exploraron la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, según informó The New York Times.

Según el citado medio, La conversación telefónica contó con la participación del Secretario de Estado, Marco Rubio, y se produjo justo antes de que el Departamento de Estado estadounidense declarara al Cártel de los Soles, liderado por Maduro, como una organización terrorista extranjera.

Este sería el primer contacto directo en la historia entre Trump y Maduro, en un momento en el que Estados Unidos mantiene despliegues militares en el Caribe y sanciones estratégicas sobre Venezuela. Aunque aún no se definió una fecha, este acercamiento abre una vía diplomática inédita entre ambos países.

VENEZUELA CONFIRMÓ LLAMADA ENTRE TRUMP Y MADURO

Según The New York Times, sus fuentes cercanas al gobierno venezolano, que prefirieron mantenerse en el anonimato, indicaron que la llamada fue confirmada desde Caracas, mientras que un portavoz de la Casa Blanca evitó dar detalles sobre la conversación.

El medio estadounidense también agrega que, Trump dio su visto bueno a planes de la CIA que podrían preparar escenarios para acciones futuras, lo que permitió restablecer canales de comunicación extraoficial con Maduro.