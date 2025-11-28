Trump anuncia que suspenderá la migración desde el “tercer mundo” tras tiroteo en Washington

El presidente Donald Trump anunció la suspensión permanente de la inmigración desde los llamados “países del tercer mundo”, una expresión que generó críticas por su tono despectivo y su impacto potencial en millones de migrantes. El anuncio fue publicado en su red The Truth Social, un día después del tiroteo en Washington D.C. protagonizado por un ciudadano afgano de 29 años, donde murió una agente de la Guardia Nacional.

RESPUESTA EXTREMA TRAS ATAQUE

En su mensaje, Trump afirmó que “eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos” y pondría fin a todos los subsidios y beneficios para los no ciudadanos. Además, advirtió que revocará millones de visados concedidos durante la administración de Joe Biden, incluidos los otorgados a afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses antes del retorno de los talibanes al poder.

El mandatario también ordenó una “revisión completa” del estatus migratorio de ciudadanos de 19 países considerados de “preocupación”, entre ellos Afganistán, Irán, Somalia, Libia, Yemen, Cuba y Venezuela. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que la auditoría abarcará millones de green cards para detectar posibles riesgos a la seguridad nacional.

ESCALADA DE LA POLÍTICA ANTIMIGRATORIA DE TRUMP

La nueva orden refuerza la ofensiva migratoria del segundo mandato de Trump, caracterizado por redadas masivas y deportaciones de indocumentados. Desde su regreso al poder, miles de personas han sido detenidas en operativos federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticados por organizaciones de derechos humanos por el uso de tácticas “intimidatorias y discriminatorias”.

El ataque que desató la nueva ola de restricciones fue calificado por el FBI como una “emboscada”. Trump lo vinculó a su decisión de desplegar la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, argumentando que el atacante “quizás estaba molesto porque no podía cometer delitos”.

Con su declaración, el presidente republicano vuelve a endurecer su discurso antimigrante, prometiendo que Estados Unidos “se recuperará por completo” al cerrar sus puertas a las naciones en desarrollo.