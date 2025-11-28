Trump llama "estúpida" a reportera tras preguntarle por tiroteo en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser tendencia tras insultar a una reportera durante una rueda de prensa en Florida. La periodista le preguntó por qué responsabiliza a su antecesor, Joe Biden (2021–2025), del reciente tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde una de las oficiales perdió la vida y otro se encuentra en estado crítico.

RESPUESTA OFENSIVA

Trump respondió de forma airada cuando la reportera cuestionó su argumento de que las políticas migratorias de Biden fueron responsables del ataque perpetrado por Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a EE.UU. en 2021 bajo el programa “Operation Allies Welcome”.

“Porque los dejaron entrar. ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí”, dijo el mandatario, generando rechazo en redes sociales y medios internacionales.

El video fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde se identificó a la reportera como parte de las llamadas fake news. El hecho se suma a una serie de descalificaciones del presidente hacia mujeres periodistas, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre su relación con la prensa libre.

AGRESIONES REITERADAS

En los últimos días, Trump también arremetió contra Katie Rogers, del The New York Times, a quien calificó de “fea por dentro y por fuera”, y contra Catherine Lucey, de Bloomberg, a quien llamó “quieta, cerdita” por preguntarle sobre los archivos del caso Epstein.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que el atacante afgano trabajó para una unidad respaldada por la CIA antes de llegar a Estados Unidos. Aunque la administración Biden habría verificado sus antecedentes antes de otorgarle asilo en 2025, Trump insistió en que “cuando se trata de asilo, es muy difícil sacarlos, pero ahora vamos a sacarlos a todos”.

En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció una revisión rigurosa de las tarjetas de residencia de ciudadanos de 19 nacionalidades consideradas de “preocupación”, entre ellas Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.