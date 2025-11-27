Papa León XIV nombra Capellán de Su Santidad a sacerdote chiclayano Edgard Rimaycuna Inga

El papa León XIV otorgó el título honorífico de “Capellán de Su Santidad” al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien se desempeña como secretario personal del pontífice, informó la Diócesis de Chiclayo. La designación incorpora al joven sacerdote a la Familia Pontificia, según el motu proprio Pontificalis Domus del 28 de marzo de 1968.

La noticia fue recibida con alegría por la comunidad católica de Chiclayo, incluidos parroquias, feligresía y autoridades eclesiásticas locales, quienes destacaron la cercanía y confianza que mantiene Rimaycuna Inga con el Papa León XIV. La Diócesis de Chiclayo expresó su felicitación al sacerdote por su servicio fiel y generoso a la Iglesia, y pidió que este reconocimiento impulse su misión pastoral.

El Obispo de Chiclayo, Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, junto a sacerdotes, religiosos y laicos, se sumó a los saludos, señalando que este título eclesiástico refuerza el compromiso del sacerdote con la comunidad y su labor pastoral. La Oficina de Prensa de la Diócesis destacó que la incorporación oficial a la Familia Pontificia es un honor que refleja la dedicación y fidelidad del padre Rimaycuna Inga.

CELEBRACIÓN EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO

La parroquia San José Obrero, donde Rimaycuna Inga desempeñó parte de su ministerio, manifestó su profunda alegría y felicitaciones al sacerdote por este nombramiento. “Pedimos a Dios, por intercesión de San José Obrero, que este honor lo fortalezca aún más en su misión y sea fuente de renovado impulso para seguir sirviendo con alegría al Pueblo de Dios”, señalaron en un comunicado.